Городские службы Жодино оттачивали взаимодействие во время максимально сложных условий работы

Сразу несколько стихийных бедствий обрушились на Жодино. Сильный ураган выбросил на дорогу несколько деревьев и заблокировал автобус со школьниками, а крыша центрального торгового центра вообще начинала обрушиваться. К счастью, все это стало частью сценария больших учений, которые провели городские службы.

Таким образом спасатели, медики, сотрудники ГАИ и коммунальщики оттачивали взаимодействие во время максимально сложных условий работы. Как городские службы Жодино сдали большой краш-тест, знает Ян Пашкевич (видео).