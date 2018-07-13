Городские фонтаны меняют облик

"Амфитеатр" у Дворца спорта и "Столица" на площади Независимости станут светомузыкальными. Сейчас проектирование завершается. Строительные работы начнутся в следующем году. Зимой на них будут устанавливать светодиодные каркасы, заменят часть инженерного оборудования. И таким образом струи водных гейзеров будут синхронизированы с музыкой буквально круглый год.

Напомним, всего в столице более полусотни искусственных источников. Наиболее зрелищный - фонтан-ширма у Национальной библиотеки. А самый высокий на воде - "Парус" в парке Победы.