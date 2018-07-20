Гомельские медики готовы перевезти пострадавших в аварии в Украине в Беларусь. По ДТП с микроавтобусом открыта горячая линия

Гомельские медики готовы оказать помощь в транспортировке в Беларусь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Украине. В эти минуты, как сообщает нам украинская сторона, в Кривоозерской больнице собрался консилиум специалистов из области. Известно, что в реанимации - трое пострадавших белорусов, один в крайне тяжелом состоянии. Еще 9 - в отделении хирургии.

Родственники жертв за всей информацией могут обратиться на "горячую линию" украинской полиции. Телефон +38 (0512) 53-11-13.

Посольство Беларуси в Украине постоянно в контакте с местными властями.

Напомним, около 5-ти часов утра на трассе Киев – Одесса, возле поселка Кривое Озеро, микроавтобус, следующий в Гомель, врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. Погибли 5 жителей Гомельской области, среди них владелец фирмы, которая осуществляла пассажирские перевозки. Сейчас выясняется, имела ли право транспортная компания выполнять их, и тем более, за пределами страны. Подробности - в наших следующих выпусках.