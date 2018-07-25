Гомельские медики доставят в Беларусь еще двух пострадавших в ДТП в Николаевской области

Мы продолжаем следить за судьбой белорусов, пострадавших в ДТП в Николаевской области. В украинских больницах остаются трое белорусов. Двое из них будут перевезены на родину. Несколько часов назад за ними выехал реанимобиль из Гомеля. У одного из пострадавших – сотрясение мозга, у второго – перелом костей носа.

Напомним, автокатастрофа произошла в минувшую пятницу. Микроавтобус с жителями Гомельской области столкнулся с грузовиком. 5 человек погибли, 12 пострадали. 9 из них были перевезены в Гомель на следующий же день. Остальные трое - под наблюдением украинских врачей.

Михаил Змушко, замначальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:

"Планируется транспортировать двух пациентов в Гомельскую областную клиническую больницу. Состояние пациентов стабильное. Совместно с украинской стороной была определена дальнейшая тактика их лечения. Во время транспортировки будет задействован реанимобиль в сопровождении реаниматолога".

Автомобилем поочередно будут управлять два водителя. В Гомель с пострадавшими машина отправится завтра. Состояние третьего пациента, находящегося в Украине, пока оценивается как тяжелое. В ближайшие дни хирурги проведут операцию, поэтому его перевозить пока нельзя.