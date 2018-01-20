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Гомельская область в январе отмечает 80 лет со дня образования
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21 Января 2018 12:06

Гомельская область в январе отмечает 80 лет со дня образования

Накануне в торжественном собрании, посвященном юбилею региона, принял участие премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков передал председателю Гомельского облисполкома благодарность Президента, объявленную труженикам области. А также вручил почетные грамоты Совета Министров и благодарности премьер-министра выдающимся людям региона.

По итогам социально-экономического развития за прошлый год у Гомельской области одни из лучших показателей. Предприятия региона поставляют продукцию более чем в 70 стран. За неполный 2017 экспорт увеличился почти на четверть. Успешно реализуется ряд инвестиционных проектов.

  

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