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Гомель снова признан самым красивым и благоустроенным городом страны
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31 Декабря 2017 12:18

Гомель снова признан самым красивым и благоустроенным городом страны

Вымпел победителя и почетную грамоту республиканского смотра-конкурса мэру города официально вручил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Итоги республиканского конкурса подводились по 22-ум показателям. Высокую награду Гомель получает уже второй год подряд. Лучшими в своих номинациях также стали еще четыре населенных пункта региона – Рогачев, Житковичи, Наровля и Туров.

Победителю положена и денежная премия, 70% которой будет направлено на дальнейшее развитие Гомеля, а 30 на премирование работников и руководителей предприятий, занимающихся благоустройством.

  

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