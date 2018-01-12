Гололед и до 14 градусов мороза прогнозируют белорусские синоптики

14 Января 2018 15:06

В Беларуси гололед и до 14 мороза прогнозируют синоптики. Снег в первые дни новой недели не ожидается. А вот со среды страну накроют метели и ветер порывами до 18 метров в секунду, но станет теплее - до минус 9.