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Главный медиахолдинг страны провел телесубботник на Макаенка, 9
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21 Апреля 2018 12:07

Главный медиахолдинг страны провел телесубботник на Макаенка, 9

Мои коллеги сегодня вместо камер и микрофонов вооружились граблями и лопатами. Главный медиахолдинг страны провел телесубботник на Макаенка, 9. Ранним утром ведущие, корреспонденты и руководители каналов вышли из телестудий на площадку под открытым небом. На зеленой зоне у парковки Белтелерадиокомпании сотрудники посадили около 50-ти хвойных деревьев и кустарников. В большинстве это туи и можжевельники. Также бэтэшники устроили генеральную уборку дворовой территории.

  

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