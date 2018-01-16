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Главную елку страны начали демонтировать
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16 Января 2018 18:03

Главную елку страны начали демонтировать

Уже сняли праздничное убранство: гирлянды, золотистые шары и снежинки. Завтра начнут снимать ветки, а после разберут и каркас. Но время зимних праздников в городе было установлено 27 новогодних деревьев. И каждое с особенным дизайном. Кстати, живые деревья, которые сохранились в хорошем состоянии, можно использовать и как лакомство для питомцев зоопарка. Например, еловые ветки придутся по вкусу козам.  

  

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