Главную елку страны начали демонтировать

16 Января 2018 18:03

Уже сняли праздничное убранство: гирлянды, золотистые шары и снежинки. Завтра начнут снимать ветки, а после разберут и каркас. Но время зимних праздников в городе было установлено 27 новогодних деревьев. И каждое с особенным дизайном. Кстати, живые деревья, которые сохранились в хорошем состоянии, можно использовать и как лакомство для питомцев зоопарка. Например, еловые ветки придутся по вкусу козам.