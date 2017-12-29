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Главной праздничной площадкой в новогоднюю ночь станет Дворец спорта
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31 Декабря 2017 09:02

Главной праздничной площадкой в новогоднюю ночь станет Дворец спорта

Итак, мир провожает 2017 год. До нового 2018-го остаются считанные часы. Предпраздничная атмосфера чувствуется во всех городах и особенно в столице. Ведь Новый год – долгожданный и всеми любимый праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. В эту ночь мы загадываем желания и верим, что они обязательно сбудутся. Белорусов сегодня ожидает насыщенная программа.

Главной праздничной площадкой в новогоднюю ночь станет Дворец спорта. Там сегодня с 11 вечера начнется программа "С Новым годом, столица!". Празднование продлится до 4 утра. В 1 час 30 минут небо озарит салют. Для наземных фейерверков будет задействовано 300 метров набережной Свислочи. Новогоднее музыкально-пиротехническое шоу продлится 15 минут. Всего в столице будут работать 22 открытые праздничные площадки. В концертах примут участие творческие коллективы, популярные белорусские эстрадные исполнители. В их репертуаре - новогодние и рождественские песни.

  

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