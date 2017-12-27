Главная профсоюзная елка собрала сегодня детей из Минска и центрального региона

27 Декабря 2017 18:02

Главная профсоюзная елка собрала сегодня детей из многодетных семей, сирот, воспитанников школ-интернатов из Минска и центрального региона. Новогодний праздник - часть большой благотворительной акции "Профсоюзы - детям". По традиции помощь оказывают детям, которые остались без опеки родителей, приобретают необходимое для домов-интернатов.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" продлится до 10 января. Руководители республиканских госорганов, представители местных властей, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, попечительские и приемные семьи, больницы, оказывают помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.