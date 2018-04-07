7 Апреля 2018 21:00

По всей стране открыты более 1600 православных приходов. Всего же к этой конфессии в Беларуси себя относят около четырёх с половиной миллионов жителей. По традиции главная пасхальная служба состоится в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Там сейчас находится наша съемочная группа.

На прямую связь со студией выходит Инна Пилевич. В эти минуты в Верхнем городе витает аромат свежеиспечённых куличей. Вот уже на протяжении более 10 часов здесь, у Свято-Духова кафедрального собора, проходит освящение праздничных угощений. Верующие приходят сюда с лукошками, полными пасхальных угощений. Это традиционно творожная пасха в виде усеченной пирамиды как символ Гроба Господнего и, конечно, окрашенные яйца в знак зарождения новой жизни. Правда, вкусить всё это можно будет лишь завтра за праздничным столом. Сегодня - последний день поста. Он длится уже 40 дней и является своеобразной подготовкой христианина к Воскресению Христову. Перед праздником верующие стремятся очиститься не только физически, но и духовно. В эти минуты в храме служат священники, у верующих ещё есть возможность исповедоваться перед главной праздничной службой. О подготовке к Воскресению Христову нам удалось пообщаться и с прихожанами, и представителями духовенства. Сейчас я попрошу режиссёров показать несколько интервью.

Канун Пасхи именуют Великой или Страстной субботой. Это скорбный день: сегодня вспоминают жизнь, страдания и смерть Иисуса, который принёс себя в жертву за грехи и воскрес. Вообще Пасху православные христиане называют торжеством из торжеств. Тем самым они подчеркивают статус праздника, который даёт человечеству веру в спасение. Примечательно, что Страстная суббота сегодня совпала с Благовещением. Такое случается крайне редко - приблизительно дважды в сто лет, связано с тем, что Пасха ранняя. Благовещение - это праздник, установленный в честь того, что Дева Мария получила от архангела Гавриила весть о будущем рождении сына.

И чуть менее трех часов остаётся до главного праздничного богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе. Его возглавит Митрополит Павел. По завершении службы верующие смогут приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!", а в ответ услышать "Воистину воскрес!" Кстати, православные христиане празднуют Пасху целых 7 дней, каждый их которых именуется светлым.