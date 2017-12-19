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Главная елка страны пройдет 28 декабря во Дворце Республики
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17 Декабря 2017 09:14

Главная елка страны пройдет 28 декабря во Дворце Республики

Кульминацией акции "Наши дети" по традиции станет Главная елка страны. Праздник пройдет 28 декабря во Дворце Республики.

Днем ранее состоится еще одна встреча, которая, безусловно, запомнится ее участникам навсегда. Победителей школьных олимпиад, юных новаторов и изобретателей, отличников и самых активных под Новый год приглашает в гости Президент во Дворец Независимости. Место, где проходят судьбоносные политические переговоры и саммиты, значимые экономические совещания и встречи с мировыми лидерами, в предновогодние дни наполнится праздничной атмосферой и уютом. Яркая программа, подарки и неформальное общение с белорусским лидером станут настоящим сюрпризом для 250 вундеркиндов. Победы на творческих конкурсах, олимпиадах, научные разработки - поделиться новыми идеями и рассказать об уже воплощенных проектах ребята смогут 27 декабря на праздничном новогоднем мероприятии во Дворце Независимости.

  

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