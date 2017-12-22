Главная елка страны представляет спектакль "Похитители времени"

20 Декабря 2017 21:31

Сцена-трансформер, летающие артисты и главная елка высотой 7 метров. Сегодня во Дворце Республики прошла генеральная сдача самой ожидаемой постановки года. В масштабном новогоднем представлении задействованы артисты Национального академического драматического театра, несколько хореографических труп, акробаты и даже воздушные гимнасты - всего около сотни исполнителей.

Главное о главной премьере зимы у Нины Можейко.

23 года назад он взялся за посох Деда Мороза. Самого главного волшебника страны без бороды и усов сложно узнать. И все же дети умудряются - по глазам. Это его любимая пора года. И даже репетиционный темп не смущает.

За постановку новогоднего мюзикла взялся режиссер одного из самых авторитетных театров страны - Национального академического драматического имени Максима Горького. Сценографией занималась ведущий художник театра Алла Сорокина. Сложные спектакли "Пане Коханку", "Горе от ума", по которым мы судим о театре, - это ее стилизация. В детский спектакль сумела вписать белорусское архитектурное наследие - своды замков и церквей. На портале, обрамляющем сцену, деревянное зодчество белорусов.

Несколько десятков артистов на сцене, дублеры, еще сотня специалистов технической команды шоу. Перед генеральной сдачей спектакля (по сути первым показом на публику) режиссер в кроссовках огибает периметр сцены. Проверяет готовность всей команды.

А пока идет подготовка к генеральной сдаче, Владимир Радивилов превращается в заслуженного Деда Мороза.

У него все рассчитано по минутам. Приклеить усы, бороду, надеть костюм. Специально для шоу всем артистам сшили гардероб. В этом году Дед Мороз выйдет в новом зимнем облачении с элементами национальной росписи.

С посохом в руках заслуженный волшебник идет на сцену. Выходить нужно строго по сценарию. У каждого из артистов свой карман сцены и даже личный транспорт - совсем не бутафорский.

А здесь находится интеллектуальный центр постановки. По сути, все происходящее на сцене проходит под чутким руководством специалистов Дворца Республики. Свет, звук - все включают по команде профессионалов.

Светодиодные экраны, спецэффекты и музыка. Сказку для театра Геннадия Давыдько адаптировали для шоу. Детский мюзикл с глубоким посылом на детскую публику. Название спектакля - "Похитители времени". Именно время учат ценить аудиторию без возрастных ограничений. Главную премьеру года покажут 22 декабря. Ежедневно вплоть до 6 января представление будет.