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Клятву на верность Родине дают сегодня более 9-ти тысяч призывников
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16 Декабря 2017 11:59

Клятву на верность Родине дают сегодня более 9-ти тысяч призывников

Более 9-ти тысяч новобранцев белорусской армии сегодня принимают военную присягу. По этому случаю в соединениях и воинских частях Беларуси проходят торжественные мероприятия. Клятву на верность Родине в этот день дают более 7-ми с половиной тысяч призывников срочной службы и более полутора тысяч резервистов. Самая масштабная церемония военной присяги - в 72-ом объединенном учебном центре под Борисовом.

Родители и родственники военнослужащих смогли посетить казармы и ознакомиться с бытом солдат. После окончания торжественных мероприятий новое пополнение отправится в первое в их военной жизни увольнение.

  

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