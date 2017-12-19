Клятву на верность Родине дают сегодня более 9-ти тысяч призывников

16 Декабря 2017 11:59

Более 9-ти тысяч новобранцев белорусской армии сегодня принимают военную присягу. По этому случаю в соединениях и воинских частях Беларуси проходят торжественные мероприятия. Клятву на верность Родине в этот день дают более 7-ми с половиной тысяч призывников срочной службы и более полутора тысяч резервистов. Самая масштабная церемония военной присяги - в 72-ом объединенном учебном центре под Борисовом.

Родители и родственники военнослужащих смогли посетить казармы и ознакомиться с бытом солдат. После окончания торжественных мероприятий новое пополнение отправится в первое в их военной жизни увольнение.