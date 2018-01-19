Геннадий Давыдько избран председателем "Белой Руси"

19 Января 2018 15:02

Такое решение сегодня в ходе третьего съезда принял Республиканский совет общественного объединения. Масштабный форум принимала Национальная библиотека. Свое приветствие делегатам направил Глава государства. Александр Лукашенко убежден, что и впредь авторитет, роль этого объединения неуклонно будут возрастать. "Белая Русь" стала по-настоящему массовым движением, одной из основ гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны. А тесное взаимодействие с органами власти и работа с населением помогают обеспечивать успешное проведение социально-экономической политики государства. Это подтверждает и тот факт, что почти из 23 тысяч выдвиженцев на местных выборах этого года около половины - члены "Белой Руси". Обозначены и рабочие ориентиры организации: общественный контроль и экспертиза новых законопроектов и ключевых реформ, активная позиция на международной арене.

Первые учредительные собрания общественного объединения прошли в июне 2007 года. Сегодня "Белая Русь" насчитывает более 170 тысяч участников. Во время съезда подведены итоги работы за последние пять лет и утверждена новая редакция устава и программы.