Генеральная репетиция митинга-реквиема в Тростенце

На территории нового объекта комплекса "Тростенец" "Благовщина" проходит генеральная репетиция митинга-реквиема. Новый объект находится в полутора километрах от бывшего концлагеря. Архитектурные решения парка символические. "Последний путь" начинается с площадки так называемого ожидания - на плитах каменные скамьи, "Площадь жизни" с оставшимися чемоданами.

А дальше через бетонные конструкции, напоминающие вагоны, дорога приводит к "Площади смерти". Здесь завтра и состоится митинг-реквием. Особую атмосферу художественными средствами создадут хореографические, хоровые и актерские коллективы - более двух сотен артистов.

Нина Осипова, режиссер: "Это "Дорога жизни". Сюда приезжали люди, здесь оставляли свои вещи. Здесь будут инсталляции из брошенных чемоданов. через которые проросли цветы. И уже перед кладбищем - там, где состоится митинг, будут выступать хоровые коллективы. Музыки будет немного. Все и так сказано. Прозвучит Моцарт, список Шиндлера - сводный ансамбль скрипачей. И как финал - возложение цветов к памятному знаку".

Во время войны в деревне Тростенец был крупнейший в Европе концлагерь. В нем погибли более двухсот тысяч человек. Именно урочище Благовщина выбрали для уничтожения заключенных. Сейчас завершают первый этап строительства мемориального парка. "Благовщина" будет занимать площадь в 43 гектара. Постепенно здесь появятся новые композиционные элементы.