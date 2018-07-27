Где молоко вкуснее: в США или в Беларуси?

От качества заготовки кормов сейчас, когда день год кормит, зависят потребительские свойства впоследствии произведенных продуктов питания, в частности, мяса и молока. Молочка по праву занимает почетное место в рационе каждого белоруса. По качеству местный продукт не уступает и даже превосходит зарубежный, американский, например. Где же молоко вкуснее: в США или в Беларуси? Где белое золото дешевле? И как относятся к коровам за океаном? На американской ферме побывал наш корреспондент в США Михаил Комадовский.

Всего два часа езды на машине - и каменные джунгли Нью-Йорка сменяются сельскими пейзажами. Этой небольшой по меркам Америки фермой владеет целая семья: управляет всем Эми и ее отец Эл. Здесь фермер прожил более 40 лет!

Всего на ферме более 100 голов скота. В этом коровнике, или, как говорит Эл, "отеле для коров" - 55.

Сбор молока на ферме происходит автоматически, в коровнике есть кондиционер и ванная, а еду животным сортирует специальный агрегат. За рационом своих подопечных Эл следит даже лучше, чем за своим!

В таких условиях коровы дают молоко дважды в день. Комфорт для домашнего скота влетает в копеечку. Но это никак не отражается на себестоимости молока - ценник устанавливает государство.

В Беларуси себестоимость литра сырого молока - 30 центов. Вдвое меньше, чем в США. А вот в магазинах за литр продукта в республике нужно отдать 80 центов, а за океаном - от 2 до 4 долларов.

На этой ферме к коровам относятся с уважением: кормят по расписанию и доят лишь тогда, когда животное пожелает. Настоящий сельскохозяйственный рай! Казалось бы, и молоко здесь должно быть отменное. Так и есть, но на полки американских магазинов зачастую попадает не самый вкусный продукт.

Если в Беларуси можно найти и пастеризованное, и ультрапастеризованное, и даже парное сельское молоко, то в Штатах - только тщательно обработанное. Меры безопасности - превыше всего! Сырое молоко продавать строго запрещено. Нарушил правила - суд. Поэтому, семья Эла в своем магазине всего в двух километрах от фермы, продает не обычные молочные продукты, а самое вкусное в округе мороженное.

Отыскать в Нью-Йорке настоящее белорусское молоко - задание не из легких. За вкусом родины местные отправляются в магазин с отечественным названием. Но молочку made in Belarus завозят нечасто, и стоит она в десятки раз дороже, чем на родине.