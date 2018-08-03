ГАИ пристально следит за техникой на полях

Инспекторы проверили более 43 000 единиц сельхозмашин - почти все они исправны. Жатва и под контролем спасателей, ведь большинство пожаров на сельхозпредприятиях происходит из-за нарушения дисциплины.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "В период уборочной кампании выявлены нарушения ПДД 48 водителей, которые находились в нетрезвом виде, 71 водитель передвигался без прав. Еще около 350 случаев, когда техника в установленном порядке не прошла гостехосмотр".

Нынешние погодные условия благоприятны для урожая. Август, отмечают специалисты, будет теплым - на градус выше климатической нормы - и с осадками, что даст возможность дозреть кукурузе и овощным культурам.