Французский путешественник-любитель пожаловал в Беларусь

14 Апреля 2018 15:32

Преодолеть тысячу километров на велосипеде, чтобы осуществить давнюю мечту - покорить самую высокую вершину Европы Эльбрус. Такую цель поставил перед собой французский путешественник-любитель Кристиан Масиа. Уже более месяца турист продолжает путешествие и сейчас приехал в Беларусь. В Гродненской области велотурист планирует задержаться на несколько дней. Маршрут составлен так, чтобы познакомиться с историческими местами, побеседовать с жителями и, конечно, попробовать белорусские национальные блюда. Впечатления, признается иностранный гость, только самые положительные. В первый день путешествия по региону был приглашен на охоту, попробовал местные сыры и колбасы.

Кстати, свое путешествие француз осуществляет на велосипеде, который сам смастерил. Выехал из Нормандии полтора месяца назад. За это время преодолел территорию Германии и Польши. В день проезжает примерно 80 километров. О своем путешествии Кристиан Масиа планирует сделать большой фотоотчет. Говорит, визит в Беларусь будет иметь в нем достойное отображение. Окончательная цель велотуриста - покорить самую большую вершину Европы. Туда, за тысячи километров, и направляется романтичный странник.