Флешмоб тракторов под звуки оркестра

28 Декабря 2017 15:30

36 Дедов Морозов сегодня на время перевоплотились в водителей и одновременно проводили громкое шоу с пиротехникой и подарками для воспитанников Шумилинской районной гимназии-интерната.

О щедром дне "Беларусов" - репортаж Юлии Токарь. Сквозь фонтан фейерверка появляются три десятка волшебников. Впереди живописного карнавала - главный Дед Мороз на мини-тракторе. Кроме сладких подарков везет мультиборд для воспитанников Шумилинской гимназии-интерната. Это образовательное учреждение уже второй год подряд под шефством МТЗ.

На Минском тракторном дарят сказочное настроение и подводят промышленные итоги. За год с конвейера сошло более 31 тысячи единиц техники. В полтора раза увеличены поставки в Россию, почти на треть - в Европу. Каждый десятый трактор в мире - белорусского производства. На будущий год портфель заказов почти сформирован.

За успехи в производстве, самоотверженность и талант отметили лучших работников завода.

Валентин Мекеко более четверти столетия посвятил тракторному гиганту. Прошел путь от наладчика до начальника механосборочного цеха. Сейчас под его внимательным контролем собирают детали в единый механизм, вроде конструктора.

Место праздника избрано неслучайно - этот цех считается самым крупным. За день здесь собирают более 100 тракторов мощностью до 200 лошадиных сил. Например, этот аппарат позволяет менять скорость сельхозмашины вручную.

И сегодня в заводских стенах звучала классика, рок в исполнении оркестра под управлением Михаила Финберга. Вечером праздник продолжится уже на улице - гостей ждет лазерное и фаер-шоу с участием "огнедышащих" тракторов, концерт и салют.