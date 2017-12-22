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Флаг "Беларусь 1" поднялся над Антарктидой
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21 Декабря 2017 17:03

Флаг "Беларусь 1" поднялся над Антарктидой

Таким образом участники белорусской экспедиции отметили успешное завершение воздушной грузовой операции. Проходила она в сложных условиях - скорость ветра порой достигала свыше 25 метров в секунду. В этом году на ледовый континент для продолжения работ по строительству станции и проведению научных исследований отправились 7 участников. 4 из них уже побывали в Антарктиде, еще 3 - новички.

  

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