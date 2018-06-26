Финалом парада станет большое театрализованное шоу "Мой родный кут"

Прямо в эти минуты репетиция проходит на проспекте Машерова. Мы только что получили картинку с места. Здесь движение перекрыто. 3 июля две тысячи артистов представят все регионы, а в небо взмоет воздушный шар в форме сердца с надписью "Мая радзіма".

Инна Адамович, начальник отдела управления искусств Министерства культуры Беларуси: "Концептуальная тема отличается от прежних лет. Это тема малой родины, которая пройдет красной нитью через все мероприятия ко Дню Независимости. Это прославление Беларуси, малой родины, городов, деревень и поселков с участием региональных коллективов. Это особенность всех мероприятий ко Дню Независимости".

Основной площадкой 3-го июля по традиции станет территория у Дворца спорта и стелы "Минск - город-герой". Там в 9 вечера пройдет торжественный гала-концерт. А за час до полуночи в столице и всех областных центрах Беларуси прогремит праздничный салют.