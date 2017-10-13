Фигуранты дела о договорных футбольных матчах получили до 3-х лет ограничения свободы

12 Октября 2017 15:02

Вынесен вердикт по нашумевшему делу о договорных матчах. Все фигуранты признаны виновными по статье "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований". Два основных обвиняемых - экс тренер-администратор ФК "Луч" Юрий Сыроквашко и бывший футболист Вячеслав Замара - приговорены к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Экс-тренер футбольного клуба "Ислочь" Владимир Маковский - к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Остальные отделались крупными штрафами. Максимальный - более 90 тысяч рублей - присудили бывшему баскетболисту из Украины Ярославу Лемику. Футболистов суд наказал штрафами на суммы более чем 9 и 27 тысяч рублей. Самый большой штраф получил вратарь "Ошмян" Виталий Желудок. При этом часть обвиняемых суд на 5 лет лишил права участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях.

Напомним, скандал в белорусском футболе разгорелся в прошлом году, когда выяснилось, что ряд футбольных клубов оказался замешан в договорных матчах. Фигурантами дела стали 15 человек, в том числе действующие игроки команд Первой лиги и еще два футболиста, завершивших карьеру.