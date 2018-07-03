Яркая насыщенная программа ожидает сегодня белорусов и гостей нашей страны.

В 9 вечера у стелы "Минск - город-герой" - большой гала-концерт, который соберет артистов из всех регионов. А кульминацией праздничных мероприятий станет акция "Споем гимн вместе" - сотни голосов сольются в унисон в 22:55.

С последним аккордом гимна небо над столицей озарят залпы салюта. В этом году будут работать 6 огневых позиций. Самое яркое шоу обещают в районе стелы "Минск - город-герой". Впрочем, фейерверк можно будет увидеть в любой точке города. Отмечу, подготовкой красочного действия занимается Минская военная комендатура.

10-минутный фейерверк в цветах национального флага. Белорусские военные завершают подготовку салюта ко Дню Независимости. В этом году залпы прозвучат из шести точек. А салют будет виден по всему Минску. Подробности в материале Александра Камовича.

Последние месяцы в Минской военной комендатуре разговоры только о небе столицы. Именно бойцы этой организации занимаются подготовкой праздничных салютов. Причем ответственная роль ложится и на солдат-срочников. Среди них в этом году - Вячеслав Галузо. Военнослужащий сейчас готовится к поступлению в Военную академию, на летчика. Так что, говорит, сама судьба связывает с небом.

Подготовка салюта начинается с разработки схемы на компьютере. С помощью специальной программы можно воспроизвести почти любой сценарий фейерверка. Далее заряды начинают формировать по установкам.

Максимальный вес вот такого шара-фейерверка - порядка 30 килограммов. Отмечу, чтобы боец получил доступ к заряжанию, он проходит специальный курс подготовки. Впрочем, в этом году военные сделали для нас послабление, поэтому в небо над Минском полетит наш именной шар - заряжаем! Добавлю, что этот фейерверк взлетит на 500 метров.

В распоряжении Минской военной комендатуры 8 установок. Работают они самыми разными калибрами от 105 до 300 мм. Таким образом, военные могут формировать самые разнообразные рисунки в небе. Отмечу, что на одну машину приходится больше двух тонн фейерверка.

Всего в этом году будет шесть огневых точек, откуда дадут залпы праздничного салюта.

Первая позиция – парк Победы у стелы, вторая - улица Пригородная (район Новинок), третья - аэропорт Минск 1, четвертая – пустырь в районе Чижовского кладбища, пятая – район водохранилища Дрозды и шестая - микрорайон Уручье.

Отмечается, что праздничный салют у стелы будет ярким, беспрерывным и очень красочным. А шоу в небе продлится 10 минут. Начало залпов в 23:00. Все нюансы и сюрпризы праздничного салюта пока не раскрываются - военные говорят, здесь как нельзя лучше работает поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.