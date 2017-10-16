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Фестиваль близнецов в Минске
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16 Октября 2017 15:35

Фестиваль близнецов в Минске

Похожи как две капли воды. Фестиваль близнецов объединил в Минске более 200 пар братьев и сестер, двоен и троен. Вместе с родителями на сцене встречали самых маленьких участников праздника, после ребята постарше демонстрировали свои творческие способности.

Фестиваль близнецов Минск проводит уже четвертый год. А всего в нашей стране почти полторы тысячи семей, в которых подрастают близнецы, двойни или тройни.

  

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