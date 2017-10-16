Фестиваль близнецов в Минске

16 Октября 2017 15:35

Похожи как две капли воды. Фестиваль близнецов объединил в Минске более 200 пар братьев и сестер, двоен и троен. Вместе с родителями на сцене встречали самых маленьких участников праздника, после ребята постарше демонстрировали свои творческие способности.

Фестиваль близнецов Минск проводит уже четвертый год. А всего в нашей стране почти полторы тысячи семей, в которых подрастают близнецы, двойни или тройни.