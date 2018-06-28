Федерация профсоюзов Беларуси предложила усовершенствовать систему переподготовки кадров

Cегодня Федерация профсоюзов Беларуси в ходе заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам предложила усовершенствовать систему переподготовки кадров. Создать такие условия, чтобы наниматели были заинтересованы в обучении специалистов для себя. Новые нормы будут заложены в Генеральное соглашение, на котором основываются все коллективные договоры в стране. Что касается трудоустройства, то, как было отмечено, напряженность на рынке труда в Беларуси снизилась. По данным статистики, количество вакансий по сравнению с прошлым годом увеличилось больше чем на треть.