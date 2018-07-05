Ежегодную акцию для новорожденных и их мам проводит Республиканское общественное объединение "Белая Русь"

5 Июля 2018

Поздравления и подарки для рожденных в День Независимости. Ежегодную акцию для младенцев и их мам проводит Республиканское общественное объединение "Белая Русь". В Минске акция проходит сегодня в РНПЦ "Мать и дитя", 1-ой, 3-ей и 6-ой больницах и родильном доме № 2.

Всего в столице 3 июля родились 48 малышей. Причем и статистика, как пелось в известной песне, на стороне девчат. А вот для минчанки Анастасии Корзюк праздничный день стал настоящей магией цифр - 3 июля она родила третьего ребенка.

Акция "Белая Русь - с любовью к детям" в этом году юбилейная - проходит десятый раз. За это время более 2700 матерей получили поздравления и подарки.

Теги:

#3 июля. День Независимости Республики Беларусь

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =