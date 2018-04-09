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Европейская неделя иммунизации начнется в Беларуси 23 апреля
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10 Апреля 2018 13:05

Европейская неделя иммунизации начнется в Беларуси 23 апреля

Особое внимание врачи уделят индивидуальной работе с населением, в том числе с родителями новорожденных.

Охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98 %. По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно спасать до 3 миллионов жизней.

  

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