Европейская неделя иммунизации начнется в Беларуси 23 апреля

10 Апреля 2018 13:05

Особое внимание врачи уделят индивидуальной работе с населением, в том числе с родителями новорожденных.

Охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98 %. По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно спасать до 3 миллионов жизней.