"Евроопт" вручил призы победителям предновогоднего тура игры "Удача в придачу!"

3 Января 2018 21:29

Три новых автомобиля и трехкомнатная квартира в столице. Сегодня "Евроопт" вручил призы победителям предновогоднего 49-го тура игры "Удача в придачу!". Розыгрыш состоялся 30 декабря. В этом туре приняло участие почти миллион покупателей. Общее число игровых кодов превысило 6 с половиной миллионов. Так что в новый год народная игра от "Евроопт" вошла с новым рекордом. С главными победителями 49-го тура беседовала Ксения Лебедева.

В 49-ом предновогоднем туре "Евроопт" разыграл трехкомнатную квартиру в Минске на улице Ильянская 4. Престижный район вблизи проспекта Победителей. Выиграла ее Галина Федоровна Сивец из Новополоцка. Нужно отметить, что у Галины Федоровны 8 детей. Сегодня ее приехали поддержать двое младшеньких и муж.

Ключи от ярко-красного внедорожника достались Анатолию Будревичу из Гродно. Раньше он скептически относился к подобным розыгрышам. Да и профессия наложила отпечаток - работает в правоохранительных органах. Теперь все поменялось.

Белый "ниссан" сегодня отправился в деревню Наровчизна Мозырского района. За рулем — Алексей Тимощенко. Вместительный автомобиль пришелся кстати многодетной семье.

Серебристый "Нисан-Кашкай" встретится со своей хозяйкой чуть позже. В эти праздничные дни Светлана Рекшта из Минска отправилась в Амстердам. Внедорожник ей передадут после возвращения. Также в новогоднем туре были разыграны 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый. Победители их получат 6 января в торжественной обстановке в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott.

Почти за два года игры "Удача в придачу!" Призовой фонд составил 11 млн долларов. Разыграно порядка 2,5 млн призов. В том числе 29 квартир, 128 автомобилей и 320 туристических путевок на двоих на лучшие курорты мира. А также просто невероятное количество денежных призов, сертификатов на покупки и билетов на концерты популярных артистов.

Так, розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры "Удача в придачу!", который стартовал 30 декабря, состоится уже в понедельник, 8 января. В этот день своих обладателей в столичном "Е-Сити" найдут 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона, три автомобиля "Нисан-Жук" и 1-комнатная квартира в престижном районе Минска по адресу улица Ильянская, 6.

Уже с января розыгрыши призов будут проходить каждую неделю, по понедельникам в 18:20 по адресу Минск, Денисовская 8.