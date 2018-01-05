"Евроопт" вручил победителям игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы

6 Января 2018 21:30

Праздник накануне Рождества. "Евроопт" вручил победителям 49-го тура игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы. И подарил концерт Саши Немо. По количеству выигрышей по-прежнему лидирует Минск. Второе место у Гомеля и Гомельской области. Другие подробности розыгрыша от "Евроопта" - в репортаже Ксении Лебедевой.

В зале самые удачливые белорусы. Победители 49-го тура игры "Удача в придачу!". Со своими группами поддержки - родственниками и друзьями. Главным победителям вручили подарки еще в среду. Это три новых автомобиля и трехкомнатная квартира в престижном районе столицы. А сегодня в спортивно-развлекательном комплексе "Фэлькон клаб Марриотт отель" собрались 200 победителей, которые выиграли по 1000 рублей каждый.

Все счастливчики предновогоднего розыгрыша получили денежные призы прямо в руки уже сегодня. А вместе с ними ключи от нового внедорожника забрала и Светлана Рекшта. Во время розыгрыша и главного вручения она отдыхала в Амстердаме.

На этом рождественские подарки не закончились.

Самых удачливых покупателей страны поздравил популярный белорусский исполнитель Саша Немо.

Крупные денежные суммы от "Евроопта" в 49-м туре разлетелись по всем областям страны. Кругленькие суммы станут прекрасным финансовым подкреплением для победителей в праздничные дни, а кому-то помогут решить и более серьезные вопросы.

Игра продолжается! Теперь розыгрыши призов будут каждую неделю. Уже в этот понедельник, 8 января, в 18:20, в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится юбилейный, 50-й, розыгрыш игры "Удача в придачу!". Своих обладателей найдут квартира в престижном районе Минска, три новеньких внедорожника "Ниссан-Жук" и еще более 50 000 денежных призов.