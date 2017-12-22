23 Декабря 2017 21:40

В конце декабря "Евроопт" поздравляет своих покупателей с предстоящими праздниками. И сегодня устроил для двухсот счастливчиков особую - новогоднюю - церемонию награждения. Сразу двести победителей 48-го тура игры "Удача в придачу!" собрались в пятизвездочном отеле, чтобы забрать крупные денежные призы. Сюрпризом для выигравших стал сольный концерт Георгия Колдуна — ведущего интеллектуального шоу Белтелерадиокомпании "Я знаю!".сегодня встретилась с победителями игры.

Победители 48-го тура игры "Удача в придачу!" за своими денежными призами приехали целыми семьями. Сегодня поздравляли счастливчиков впервые в пятизвездочном отеле.

Каждому из двухсот победителей — вот такой сертификат — 1000 руб. Самым удачливым оказался Минск и Гомель — 45 и 46 победителей.

Для многих победа стала приятной неожиданностью и серьезным финансовым подспорьем перед праздниками. Некоторые победители уже планируют, на что потратят выигрыш.

В числе победителей и многодетная семья Тэнц из Гомеля. "Удача в придачу!" им улыбнулась впервые.

Сюрпризом для всех победителей стало выступление Георгия Колдуна, певца и ведущего интеллектуального шоу на "Беларусь 1".

Георгий Колдун исполнил несколько композиций и поздравил счастливчиков с предстоящими праздниками.

Представители каждого региона по очереди поднялись на сцену, где им торжественно вручили сертификаты.

В 49-м туре "Удачи в придачу!" на кону более 100 тысяч призов. Розыгрыш состоится под самый Новый год - 30 декабря! Среди призов — билеты на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков" в "Минск-Арене", три внедорожника Nissan Qashqai и трехкомнатная квартира в Минске. В следующем году "Удача в придачу!" продолжится. И в 2018-м розыгрыши будут проходить каждую неделю! А значит, шансов на победу у всех покупателей "Евроопта" станет вдвое больше.