"Евроопт" открыл 500-й торговый объект в стране

29 Декабря 2017 21:32

Юбилейным стал новенький супермаркет в городском поселке Октябрьский в Гомельской области. Это приятное и важное событие не только для компании, но и для покупателей. Согласно статистике, каждый день в магазинах "Евроопт" совершают покупки до миллиона белорусов по всей стране. Подробности - в репортаже Ксении Лебедевой.

Тысяча квадратов площади и почти восемь тысяч товарных позиций – свои двери для покупателей открыл первый в Октябрьском и пятисотый в стране магазин "Евроопт". Торговый объект – типовой. Так называемый тысячник. Такие крупнейший белорусский ретейлер возвел уже в целом ряде районных центров.

В новом супермаркете широко представлена продукция собственного производства, фрукты, овощи, морепродукты, бакалея, товары промышленной группы, детское питание – все это теперь жители Октябрьского могут приобрести в одном месте ежедневно с 9 утра до 10 вечера.

Появление супермаркета торговой сети "Евроопт" стало настоящим событием года в Октябрьском, ведь до открытия здесь супермаркета за покупками приходилось ездить в магазины соседних городов. Теперь же ходить за покупками, играть в "Удачу в придачу!" и собирать Бонстиков местные жители смогут дома, в собственном магазине. К слову, новые рабочие места благодаря супермаркету "Евроопт" в городском поселке получили 52 человека.

"Евроопт" в Октябрьском стал уже 80-м торговым объектом сети в Гомельской области. Компания хотела успеть открыть этот супермаркет еще в уходящем году, чтобы сделать жителям подарок к Новому году.

Компания завершает год с пятью сотнями магазинов "Евроопт" и "Бруснічка" во всех регионах страны. А еще – с популярнейшими онлайн-гипермаркетами "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые работают на территории всей Беларуси, в каждом городе и в каждой крупной деревне.