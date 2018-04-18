Евгений Волынец - обладатель звания "Человек года Минской области"

18 Апреля 2018 15:25

Среди обладателей почетного звания - и представители Борисова. Ученики Евгения Волынца - учителя физики из первой Борисовской гимназии - берут золото на олимпиадах и благодаря таким победам повышают уровень престижа образования в Минской области. Педагогическое кредо раскрыл Алексей Кондратенко.

Основы электростатики, структура атома или магнитное поле! Вот уже 34 года учитель физики гимназии №1 Борисова Евгений Волынец открывает ученикам волшебный мир знаний.

Работать с учениками дифференцированно, а иногда и дистанционно - это только один из педагогических элементов. Важно быть "своим среди своих". Недаром в 10-м А, где Евгений Евгеньевич классный руководитель, к каждому есть индивидуальный подход и своя история.

Достижения по физике более чем серьезные! Из 24 гимназистов 10-го А класса почти все олимпиадники. В копилке многих - награды самой высокой пробы. Накануне с республиканской олимпиады борисовские физики привезли всего на одну медаль меньше, чем лицеисты БГУ.

Евгений Волынец подготовил более сотни победителей и призеров олимпиад. Среди личных наград - "Заслуженный учитель Беларуси", а теперь и "Человек года Минской области". Впрочем, за всем этим и педагогическое кредо: физика - наука понимать не только природу, но и саму жизнь.

Борисовская гимназия №1, как и все учебные заведения Минской области, готовится к последнему звонку и выпускным экзаменам. Однако и летом у тех, кто пока не выпускник, будет возможность для брейнсторминга. Занятия по физике можно будет посещать в школьном лагере.