Этот республиканский субботник пройдет под знаком малой родины

19 Апреля 2018 21:23

В преддверии республиканского субботника белорусы уже начали активно наводить порядок на своей земле. В Год малой родины каждый может внести свою лепту в развитие близких сердцу мест. В северном регионе сегодня трудились на территории мемориала в Россонах и комплекса "Рыленки" в Дубровенском районе. Эти места хранят память о событиях Великой Отечественной войны. Часть заработанных средств пойдет на их реконструкцию. Марина Романовская - о вкладе каждого в общее дело.

599-й километр автомагистрали Брест - Минск - Москва. Внимание проезжающих издалека привлекают бетонные стелы.

Историю этого места в Дубровенком районе знает каждый. В годы Великой Отечественной войны девять месяцев здесь стоял фронт. Шли ожесточенные бои.

Память о погибших хранит мемориальный комплекс "Рыленки". Его открытие состоялось 3 июля сорок пять лет назад. Это одна большая братская могила. Площадь мемориала - три гектара. И каждый сантиметр земли помнит о мужестве героев.

У входа на территорию мемориала - ворота с рельефными изображениями лиц воинов. Вдоль дороги установлены четыре стелы - каждая символизирует подвиг. В основе композиции - плиты, на которых увековечены фамилии более десяти тысяч погибших. Но точное количество захороненных здесь солдат и офицеров неизвестно.

Работа по увековечиванию памяти в Дубровенском районе не останавливается. За последние годы удалось установить множество имен погибших. В 2011 году на территории мемориала появилась белоснежная часовня. Пришло время обновления и самого места всенародной памяти. Капитального ремонта здесь не было с момента открытия. Часть средств, заработанных на субботнике, пойдут на реконструкцию мемориала.

Многие жители окрестных деревень взялись за инструмент, не дожидаясь выходных. После зимы работы здесь особенно много. Первым делом энтузиасты убирают листья, и даже ветреная погода - не помеха. Приводить огромную территорию в порядок продолжат на субботнике.

Этот республиканский субботник пройдет под знаком малой родины. Сделать свой регион краше под силу каждому. Как бонус - приятная компания и зарядка на свежем воздухе.