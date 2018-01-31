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Этим вечером белорусы смогут наблюдать суперлуние
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31 Января 2018 09:08

Этим вечером белорусы смогут наблюдать суперлуние

Этим вечером белорусы смогут наблюдать редкое астрономическое явление - суперлуние. Впервые за 150 лет оно совпало еще с двумя: голубой Луной и затмением. Если позволит погода, небесное действо начнется в 17:50 по минскому времени.

Луна не только подойдет к ближайшей к Земле точке своей орбиты, но и войдет в земную тень, то есть можно будет наблюдать лунное затмение - так называемую кровавую Луну. Сначала мы увидим, как Луна постепенно станет окрашиваться в несколько темный цвет. И затем будет частичное и полное затмение. Наиболее ярко уникальное суперлуние смогут увидеть жители Восточной Африки, Азии, Австралии и Северной Америки.

  

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