Эта суббота стала рабочей более чем для 3 миллионов белорусов

21 Апреля 2018 21:10

Именно столько человек вышли потрудиться на республиканский субботник.

Масштабнее всех отработала столица. Здесь субботник объединил более 700 тысяч человек. Проявили активность и регионы.

Внесли свою трудовую лепту в общее дело простые граждане, представители аппарата Совмина, руководители обл-, гор- и райисполкомов, депутаты, общественные деятели, спортсмены. Причем многие отправились на малую родину. Всего же за день удалось заработать более 7 с половиной миллионов рублей. Средства потратят на реализацию социальных и инфраструктурных проектов по всей стране.

Кроме того, часть средств направят на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в преддверии II Европейских игр. Напомним, они пройдут в столице в 2019 году.