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Эта неделя для белорусов снова станет длиннее на один день
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23 Апреля 2018 07:08

Эта неделя для белорусов снова станет длиннее на один день

Суббота объявлена рабочей. Зато на следующей неделе в понедельник и вторник будем отдыхать. Нерабочими будут 30 апреля и 1 мая.

  

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