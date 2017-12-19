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Эстафету акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице
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19 Декабря 2017 13:04

Эстафету акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице

Праздник, который помогает даже выздороветь. Сегодня эстафету новогодней благотворительной акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице. Маленьким пациентам подарки привезли представители Белорусского детского фонда. А атмосферу праздника создали музыканты, сказочные персонажи и, конечно, Дед Мороз.

  

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