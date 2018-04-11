Главная>>Общество>>Эскизы проекта нового белорусского спутника планируют закончить к 2019 году
Общество
RSS
Эскизы проекта нового белорусского спутника планируют закончить к 2019 году
Скачать Поделиться

11 Апреля 2018 15:10

Эскизы проекта нового белорусского спутника планируют закончить к 2019 году

Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню космонавтики, который отмечают 12 апреля. Говорили и о спутнике, который сейчас находится на орбите. Срок его эксплуатации планируют продлить до 2021 года. Сейчас он в рабочем состоянии, космическое излучение не вызвало критической деградации аппарата. Также с момента его выведения на орбиту в 2012-м специалисты не зафиксировали столкновений с космическим мусором или метеоритами. Оптика для фотографий на спутнике в хорошем состоянии.

Борис Чернуха, замдиректора НИРУП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Сейчас мы поставляем снимки в 11 ведомств и министерств Беларуси. За счет использования снимков как нового источника информации они совершенствуют свои технологии работы. В том же лесном хозяйстве важно оценить ущерб от лесных пожаров, от заболеваний растений".

2018 год станет особенным для белорусской космонавтики, ведь уже в этом сентябре у нас в стране пройдет Международный космический конгресс. По предварительным данным, на форум приедут более 150 космонавтов из 40 стран.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 12 апреля Прагноз надвор'я на 12 красавіка 11.04.2018 15:33 / Общество Прогноз погоды на 12 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 10.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 11 апреля Прагноз надвор’я на 11 красавіка 10.04.2018 15:34 / Общество Прогноз погоды на 11 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =