Эскизы проекта нового белорусского спутника планируют закончить к 2019 году

11 Апреля 2018 15:10

Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню космонавтики, который отмечают 12 апреля. Говорили и о спутнике, который сейчас находится на орбите. Срок его эксплуатации планируют продлить до 2021 года. Сейчас он в рабочем состоянии, космическое излучение не вызвало критической деградации аппарата. Также с момента его выведения на орбиту в 2012-м специалисты не зафиксировали столкновений с космическим мусором или метеоритами. Оптика для фотографий на спутнике в хорошем состоянии.

Борис Чернуха, замдиректора НИРУП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси: "Сейчас мы поставляем снимки в 11 ведомств и министерств Беларуси. За счет использования снимков как нового источника информации они совершенствуют свои технологии работы. В том же лесном хозяйстве важно оценить ущерб от лесных пожаров, от заболеваний растений".

2018 год станет особенным для белорусской космонавтики, ведь уже в этом сентябре у нас в стране пройдет Международный космический конгресс. По предварительным данным, на форум приедут более 150 космонавтов из 40 стран.