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"Эра независимости". В Минске презентовали книгу Нурсултана Назарбаева
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3 Апреля 2018 15:06

"Эра независимости". В Минске презентовали книгу Нурсултана Назарбаева

Работа лидера Казахстана уже появилась в Президентской библиотеке в Минске. Также книгу получат все наши вузы. В издании - суть модели развития Казахстана, логика принятия политических и экономических решений. Как отметил посол этой страны, обретение и укрепление независимости Казахстана и Беларуси проходило по схожему сценарию. Оба государства при этом выступали за сохранение интеграционных связей и единого экономического пространства. Обе страны встали у истоков Евразийского экономического союза.

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси: "Наш президент вел тогда отчаянную борьбу не столько за сохранение системы, сколько за сохранение единого экономического пространства. Он прекрасно понимал, что резкий разрыв связей и резкая дезинтеграция очень больно скажутся на экономике, уровне жизни, что и произошло в 1990-е. Неслучайно Беларусь и Казахстан вместе с РФ учредили ЕАЭС, ТС. Т. е. с этой точки зрения белорусы и казахи борются за крепкое интеграционное объединение, которое сможет в XXI веке конкурировать и с ЕС, и с другими крупными объединениями".

Благодаря членству в ЕАЭС Беларусь и Казахстан наторговали за последние 10 лет на 6 миллиардов долларов. На территории Казахстана работают около 300 белорусских предприятий.

  

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