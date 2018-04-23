Эксперты ВОЗ отметили снижение в Беларуси смертности людей трудоспособного возраста

23 Апреля 2018 15:07

Профилактику и контроль неинфекционных заболеваний должны вести все ведомства страны. Сегодня представители ВОЗ и министерств Беларуси обсудили программы по снижению потребления соли, алкоголя и табака. Эти факторы уменьшают производительность труда, поэтому потери для экономики почти в 13 раз превышают затраты на лечение пациентов, которые не соблюдают здоровый образ жизни.

Помочь в формировании правильных привычек питания и необходимой физической нагрузки может врач-терапевт - уже через два года эта специальность будет называться "врач общей практики". Сейчас идет переподготовка персонала, и уже более 40 процентов медработников готовы к новым обязанностям, то есть после первого визита доктор без консультации с узкими специалистами сможет поставить диагноз и назначить лечение.

Батыр Бердыклычев, глава странового офиса ВОЗ в Беларуси: "На первичном звене, практически 80% патологий, которые существуют у людей, может быть выявлено во время первичного приема, т.е. нет необходимости посылать пациента с какой-то ушной инфекцией банальной к отоларингологу. Да, это не отменяет систему узких специалистов, просто они будут менее загружены и будут вести более сложные случаи".

Елена Богдан, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси: "В проблеме борьбы с НИЗ не бывает скачкообразных результатов, т.к. основное - это донести до каждого человека необходимость поменять свой образ жизни. Сегодня у молодежи востребованы фитнес-центры, здоровое питание. Сегодня в магазинах появляются отделы здорового питания".

Международные эксперты отметили снижение в Беларуси смертности людей трудоспособного возраста - по данным этого года, она составила около 3,8 случая на тысячу человек. В прошлом году это было 3,9 случая.