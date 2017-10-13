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Экскурсия в настоящие тропики для многодетных мам Брестской области
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13 Октября 2017 13:06

Экскурсия в настоящие тропики для многодетных мам Брестской области

Забыть о хлопотах и совершить экскурсию в настоящие тропики предложили многодетным мамам Брестской области. Ко Дню матери 25 женщин пригласили на торжественный прием к губернатору и в Зимний сад госуниверситета имени Пушкина. Гостьи увидели около 500 видов экзотических растений.

  

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