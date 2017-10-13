Экскурсия в настоящие тропики для многодетных мам Брестской области

13 Октября 2017 13:06

Забыть о хлопотах и совершить экскурсию в настоящие тропики предложили многодетным мамам Брестской области. Ко Дню матери 25 женщин пригласили на торжественный прием к губернатору и в Зимний сад госуниверситета имени Пушкина. Гостьи увидели около 500 видов экзотических растений.