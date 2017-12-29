Эксклюзивный разговор с Дедом Морозом в Беловежской пуще

30 Декабря 2017 15:32

Пожалуем в главную усадьбу белорусского Деда Мороза - в Беловежскую пущу. Количество туристов за годы ее существования достигло более 2 миллионов человек из разных стран мира: от Японии до США. В эти праздничные дни в усадьбе настоящий туристический бум. В день - около 7 тысяч гостей. Несмотря на загруженность, хозяин все же согласился на интервью для нашей программы.

Рассказывает Виктория Потоня.

Сразу хочу поблагодарить, что Вы, Дедушка Мороз, нашли время для нашего телеканала, чтобы мы могли побеседовать. Я знаю, что во время зимних каникул у Вас фактически нет времени. Ответьте, пожалуйста, сколько туристов посещают сейчас усадьбу пущанского волшебника?

Дед Мороз: Я должен сказать: часто очень много. Счет идет на тысячи! И так каждый день. Украина, Латвия, Польша, Чехия, Словакия. Россиян очень много в эти дни, очень много белорусов из всех уголков нашей Синеокой.

Где находится главная елка Деда Мороза в усадьбе и убирает ли ее Дед Мороз, когда заканчиваются новогодние праздники?

Дед Мороз: Она здесь, в усадьбе. Никто ее не убирает. Потому что здесь мы встречаем гостей круглогодично. И хороводы там постоянно, даже когда +32.

Ради чего создавалась вот эта усадьба в Национальном парке "Беловежская пуща"?

Дед Мороз: В первую очередь, чтобы поддержать давние традиции наших белорусов. Второе - чтобы люди знакомились с необычной красотой нашей природы, Беловежской пущи. И главное - чтобы люди действительно убедились, что верить в чудеса - это значит, верить в доброту и самые лучшие человеческие чувства.

Бывает ли пущанский волшебник в отпуске?

Дед Мороз: Волшебник не бывает в отпуске. Представьте себе: вы приехали, а Дед Мороз уехал! Так что, он всегда на этом месте, на боевом посту. Разумеется, дети ждут чего-то необычного. И в первую очередь ждут те, кто приезжает сюда. Мы отвечаем на письма, приезжаем в ближайшие садики, школы.

Что нового должно появиться в усадьбе пущанского волшебника в ближайшее время?

Дед Мороз: Это секрет. Как говорят белорусы, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я эти тайны раскрывать не буду. Пусть люди приезжают и посмотрят, что это за место.