Эксклюзивное интервью с итальянским журналистом Джульетто Кьеза

15 Апреля 2018 21:07

Опасности постинформационного общества, в котором даже не факты, а фейки - намеренная ложь - определяют поведение политиков и предопределяют судьбу мира или судьбу войны, - уже данность. Задумывается об этом не только наше журналистское сообщество, но и мировое. Почему традиционная журналистика опаздывает и проигрывает битву за сознание? Кто заказывает какофонию и балаган в мировом политическом оркестре, и как выглядят наши белорусские СМИ в контексте европейских?

Об этом и не только наш политический обозреватель Андрей Кривошеев побеседовал с блестящим итальянским журналистом, писателем и публицистом Джульетто Кьеза. Отрывок диалога прямо сейчас, а полностью в большом проекте Белтелерадиокомпании "Диалоги о цивилизации" (видео).