Главная>>Общество>>Эксклюзивное интервью министра жилищно-коммунального хозяйства
Общество
RSS
Эксклюзивное интервью министра жилищно-коммунального хозяйства
Скачать Поделиться

22 Апреля 2018 21:23

Эксклюзивное интервью министра жилищно-коммунального хозяйства

Вторую часть начнем с еще одной волнующей население темы. Министерство ЖКХ выступает с инициативой платить меньше за некачественные услуги. Ведомство готовит проект постановления правительства. Новый документ определит правила игры и для поставщиков услуг, и для потребителей. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал глава министерства. По словам Александра Терехова, таким образом будут стимулировать организации повышать качество услуг, активнее внедрять новые разработки, проводить работы по модернизации.

Действительно. К примеру, почему за ржавую воду мы должны платить столько же, сколько и за артезианскую? Несправедливый подход. Или кто заплатит за слишком горячие батареи? Эксперты сейчас определяют, каким образом вести перерасчет за неоказанные либо некачественно оказанные услуги.

О том, найдется ли в системе место частнику, кого поддержат субсидиями, когда в стране не останется небезопасных лифтов, а воду можно будет пить, не опасаясь за свое здоровье. "Главный эфир" спросил у профильного министра Александра Терехова (видео). 

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 21.04.2018 21:55 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =