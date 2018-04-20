Эксклюзивное интервью министра жилищно-коммунального хозяйства

22 Апреля 2018 21:23

Вторую часть начнем с еще одной волнующей население темы. Министерство ЖКХ выступает с инициативой платить меньше за некачественные услуги. Ведомство готовит проект постановления правительства. Новый документ определит правила игры и для поставщиков услуг, и для потребителей. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал глава министерства. По словам Александра Терехова, таким образом будут стимулировать организации повышать качество услуг, активнее внедрять новые разработки, проводить работы по модернизации.

Действительно. К примеру, почему за ржавую воду мы должны платить столько же, сколько и за артезианскую? Несправедливый подход. Или кто заплатит за слишком горячие батареи? Эксперты сейчас определяют, каким образом вести перерасчет за неоказанные либо некачественно оказанные услуги.

О том, найдется ли в системе место частнику, кого поддержат субсидиями, когда в стране не останется небезопасных лифтов, а воду можно будет пить, не опасаясь за свое здоровье. "Главный эфир" спросил у профильного министра Александра Терехова (видео).