Эксклюзивное интервью Игоря Додона смотрите в "Панораме"

20 Апреля 2018 17:02

Как президент Молдовы оценивает белорусскую технику, почему он хочет, чтобы его республика была похожа на Беларусь? Итоги большого переговорного марафона в Кишиневе подводим сегодня в "Панораме". О сотрудничестве Беларуси и Молдовы, совместных проектах, интересе бизнеса, а также об аграрных увлечениях политика. Эксклюзивно для Агентства теленовостей Игорь Додон дал большое интервью.