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Эксклюзивное интервью Игоря Додона смотрите в "Панораме"
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20 Апреля 2018 17:02

Эксклюзивное интервью Игоря Додона смотрите в "Панораме"

Как президент Молдовы оценивает белорусскую технику, почему он хочет, чтобы его республика была похожа на Беларусь? Итоги большого переговорного марафона в Кишиневе подводим сегодня в "Панораме". О сотрудничестве Беларуси и Молдовы, совместных проектах, интересе бизнеса, а также об аграрных увлечениях политика. Эксклюзивно для Агентства теленовостей Игорь Додон дал большое интервью.

  

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