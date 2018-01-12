Общество
11 Января 2018 21:07
Эксклюзивное интервью главы представительства ЕС в Беларуси - в "Главном эфире"
Правом безвизового въезда в нашу страну уже почти год могут воспользоваться граждане 80-ти стран, включая ЕС. Разумеется, необходимо выполнить некоторые условия, однако они не являются препятствием. Об этом говорят сами иностранные гости. Да и статистика. Оценила белорусский "безвиз" и глава представительства Европейского союза в нашей стране госпожа Андреа Викторин.
Белорусский "безвиз" и визы для нас, расширение взаимодействия с ЕС и в чем заключается большой потенциал Беларуси? Откровенно о важном. Эксклюзивное интервью главы представительства ЕС в нашей стране Андреа Викторин в воскресенье, в "Главном эфире".
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