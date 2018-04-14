Экологическая акция в преддверии республиканского субботника

14 Апреля 2018 21:49

В преддверии республиканского субботника, который пройдет под знаком малой родины 21 апреля, многие белорусы уже начали наводить порядок в собственных дворах, городах и в знаковых местах. В столице, к примеру, известные спортсмены, депутаты и писатели приводили в порядок Минский парк камней. В Гродненской же области более сотни человек трудились на мемориальном комплексе "Шауличи". Эта деревня 75 лет назад повторила судьбу Хатыни. О большом деле для малых родин - Юрий Карнелович.

Такой красивый и символичный старт у кампании по наведению красоты. Большая уборка малой родины начинается сегодня со столицы. Причем, приводят в порядок не просто Минский парк камней - он, по сути, страна в миниатюре. Экологическую акцию в течение сезона подхватят и в регионах. В этом и смысл - приложить руку к наведению красоты может каждый.

Среди участников экологической акции - депутаты, писатели, известные спортсмены. Каждый трудится на участке, который символизирует именно его малую родину. Участники экофорума убирают прошлогоднюю листву, подкрашивают скамейки и высаживают деревья.

А это уже мемориальный комплекс "Шауличи". Деревня, которая 75 лет назад повторила судьбу Хатыни. В июле 43-го немцы сожгли 366 местных жителей. Сегодня их имена увековечены в граните.

Виктор Павлович о тех страшных событиях знает все вплоть до мельчайших подробностей. Он родом из Волковысского района и не раз слышал историю уничтожения целой деревни непосредственно от очевидцев.

Долгое время на месте уничтоженных Шауличей оставались только фундаменты сгоревших домов. Мемориальный комплекс построили что называется всем миром. Инициатором выступили профсоюзы Гродненской области. Были установлены имена всех погибших жителей и теперь на месте каждого сгоревшего дома сооружены символические стены с именными табличками.

Сегодня на призыв навести порядок в Шауличах откликнулись больше сотни жителей из разных районов области. Участники импровизированного субботника очистили мемориал от прошлогодней листвы и бурелома, обновили памятные знаки.

Все, кто сегодня наводил порядок в Шауличах, решили в этом году еще раз вернуться в мемориальный комплекс. Но уже 7 июля, непосредственно в день гибели деревни. Принять участие в траурном митинге, возложить цветы и еще раз вспомнить тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.