26 Января 2018 15:21

Дорога ошибок не прощает. Единый день безопасного движения сегодня проводит Госавтоинспекция. С начала года, как свидетельствует статистика, на дорогах Минской области зафиксировано более полусотни аварий, погибло 8 человек. Основные причины - превышение скоростного режима водителями и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

В связи с неустойчивой погодой и сложными дорожными условиями водителям и пешеходам рекомендуется быть более внимательными.