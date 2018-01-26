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Единый день безопасного движения сегодня проводит Госавтоинспекция
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26 Января 2018 15:21

Единый день безопасного движения сегодня проводит Госавтоинспекция

Дорога ошибок не прощает. Единый день безопасного движения сегодня проводит Госавтоинспекция. С начала года, как свидетельствует статистика, на дорогах Минской области зафиксировано более полусотни аварий, погибло 8 человек. Основные причины - превышение скоростного режима водителями и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

В связи с неустойчивой погодой и сложными дорожными условиями водителям и пешеходам рекомендуется быть более внимательными.

  

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